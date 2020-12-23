شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلة العبارة الرياض من الغردقة إلى ضبا بعد إغلاق المنافذ السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألغت شركة القاهرة للعبارات، إحدى شركات وزارة النقل رحلة العبارة الرياض على الخط الملاحي ضبا – الغردقة التي كانت مقررة، فجر اليوم الأربعاء، وذلك بعد القرار السعودي بوقف جميع الرحلات الجوية والبحرية والبرية بمختلف المنافذ ضمن الاجراءات السعودية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقامت الشركات والتوكيلات الملاحية بإخطار الركاب الحاجزين على العبارة بقرار وقف الرحلات البحرية.
فيما أعلن مسؤولو ميناء سفاجا إلغاء جميع الرحلات البحرية التي كانت مقررة للركاب على الخط الملاحي البحري بين مينائي سفاجا ضبا السعودي وتم إخطار التوكيلات الملاحية والشركات المشغلة لعبارات الركاب بالفرار السعودي.
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