شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رقابية تحيل 60 موظفًا للتحقيق وتضبط أدوية منتهية الصلاحية فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة من إدارة الرقابة والمتابعة في ديوان عام محافظة البحيرة برئاسة عمر لبيب بالاشتراك مع مديرية التموين والتفتيش الصيدلي وتفتيش الأغذية في مديرية الصحة والطب البيطري بحملة مكبرة في نطاق مركز أبوالمطامير، أسفرت عن إحالة 60 من العاملين في مستشفى أبوالمطامير العام والوحدات المحلية والصحية بقريتي زاوية صقر وجناكليس للتحقيق بسبب عدم الانضباط في العمل.

تم المرور على الصيدليات في نطاق المركز وتحرير 3 محاضر لعدم وجود صيدلي ومحضرين لوجود أدوية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط مصنع ألبان غير مرخص في قرية التفتيش البحرى و3 محال جزارة للذبح خارج المجازر.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار الحملات في جميع مدن ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط الإداري وضبط الأسواق وضبط الأسواق والمخالفين.