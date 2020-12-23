شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يهنئ نائبته لحصولها على الماجستير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت طبيبة الاسنان نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على درجة الماجستير المهنى في ريادة الأعمال والابتكار من جامعتى القاهرة وكامبريدج الانجليزية.

وأصدر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، بيانًا نصه:«يتقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد، والقيادات التنفيذية والعاملين في محافظة البحيرة بالتهنئة للدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بمناسبة حصولها على درجه الماجستير في مجال ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، المنعقد بالتعاون بين جامعتى القاهرة وكامبريدج الانجليزية.»

وأوضح البيان أنه تم تكريم نائبة المحافظ «خلال الاحتفالية التي أقيمت في قاعة القبه بمقر جامعه القاهرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بمناسبة تخريج الدفعة الأولى لمنحة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار.»

وأعرب محافظ البحيرة عن أمنياته لنائبته بدوام النجاح والتوفيق ولجميع الخريجين، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها نحو بناء الإنسان المصري، ايمانا منه بأفكارهم المبدعة وقدراتهم الكبيرة، وتأهيلهم، ورفع كفاءتهم لتولي المناصب القيادة في كافة قطاعات الدولة.