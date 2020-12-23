شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاثوليك والروم والانجليكانيين» يحتفلون بعيد الميلاد المجيد غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك، والروم الارثوذكس والأسقفية الانجليكانيين في الاسكندرية، مساء غدا الخميس بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا بحضور 25% من السعة الاستيعابية للكنائس وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومراعاة مسافة الامان شرط للدخول، على ان يكون الاحتفال بالعيد صباح الجمعة.

وقال القس يوحنا جورج راعى كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك في الاسكندرية، أنه سيتم تشغيل بوابات كشف المعادن على البوابة الرئيسية وتكليف مسئولي الكنيسة بالتواجد مع أفراد الأمن على البوابة للتأكد من هوية الحضور وفق الأعداد المقررة فقط .

وأوضح «جورج» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الانبا ابراهيم اسحاق بطريرك الاقباط الكاثوليك أناب القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك في الاسكندرية لرئاسة قداس العيد مساء الخميس فيما يعاونه هو في الصلوات والقداس.

فيما يحتفل الأقباط التابعين للطائفة الاسقفية الانجليكانية بالعيد، بنفس الإجراءات والضوابط، وأناب المطران منير حنا، رئيس اقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت الاسقفية لرئاسة قداس العيد مساء الخميس.

وقال المطران ناركسيوس، الوكيل البطريركى للاقباط الروم الاثروذكس في الاسكندرية، أنه سيرأس صلاة القداس مساء الخميس، نيابة عن البطريرك، فيما يرأس البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، صلاة قداس العيد صباح الجمعة المقبل في كنيسة القديس نيقولا.