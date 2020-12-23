شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وإجراء عمليات جراحية لـ111 رأس ماشية بقرية هور بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قوافل بيطرية علاجية مجانية بقرية هور بمركز ملوى، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنيا والمعمل الإقليمي لصحة الحيوان والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين والوحدة المحلية بملوى، وذلك لتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج والعمليات بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

قال دكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إن القوافل تم تنظيمها تحت إشراف مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين لإجراء الفحوصات والتحصينات اللازمة لرؤوس الماشية، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للمزارعين والفلاحين بالخطوات التي يجب إتباعها في حالة ظهور أعراض إصابة بالمرض على الماشية.

وأضاف «عثمان» أن أعمال القوافل شملت عمل علاجات وفحص وإجراء عمليات جراحية لـ 111 رأس ماشية بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 55 حيوان وإجراء التحاليل البيطرية والفحوصات اللازمة لعدد من رؤوس الماشية.