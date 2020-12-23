شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب محليًا.. وعيار ٢١ يسجل ٨٢٨ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعا، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، ٨٢٨ جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم.
وجرام الذهب عيار 18 سجل ٧١٠ جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب 21 نحو ٨٢٨ جنيها، وجرام الذهب 24 سجل ٩٤٥ جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب ٦٦١٦ جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٧٧ دولارا.
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الوضع في مصر
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اصابات
126,273
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تعافي
107,162
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وفيات
7,130
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