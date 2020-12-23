شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار وشبورة على القاهرة ومناطق متفرقة بالبلاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد بعض المناطق المتفرقة من محافظة القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الدلتا وبعض المحافظات الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة نتيجة وجود سحب كثيفة تغطي معظم أنحاء الجمهورية.

وأكدت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن فصل الشتاء بدأ رسميا لذلك بدأت درجات الحرارة الصغرى تنخفض بشكل واضح.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية ستستمر على مدار الأيام المقبلة لكنها ستكون أقل كثافة عن يوم الثلاثاء.