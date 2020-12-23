شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يهنئ المسيحيين فى العالم بأعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، بخالص التهاني إلى البابا فرنسيس ، بابا الكنيسة الكاثوليكية ، وجميع الإخوة المسيحيين فى كل أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بأعياد الميلاد السعيدة، متمنياً أن تعاد هذه المناسبة على جميع الإخوة المسيحيين بالسعادة ، وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام.

وبهذه المناسبة أكد الأزهر على متانة العلاقات الإسلامية المسيحية ، خاصة في ظل الجهود التي يبذلها الإمام الطيب والبابا فرنسيس من أجل تعزيز جسور الحوار والتواصل بين كل الأديان والثقافات ، وترسيخ قيم السلام والعيش المشترك بين الشعوب والمجتمعات ، وهو ما يعكسه توقيع الجانبين لأهم وثيقة تعايش في العصر الحديث وهي وثيقة الأخوة الإنسانية ، واستمرار التنسيق والتعاون بينهما من أجل تفعيل بنود الوثيقة على أرض الواقع من خلال اللجنة العليا للأخوة الإنسانية .

وكان قد قال الفاتيكان أمس الثلاثاء، إن البابا فرنسيس سيلقي رسالة عيد الميلاد من داخل الفاتيكان عوضا عن إلقائها من الشرفة المركزية لكاتدرائية القديس بطرس وذلك بسبب قيود فيروس كورونا في إيطاليا.