ماكرون يعرب عن تضامنه مع قوات الشرطة بعد مقتل 3 من أفرادها وسط فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع قوات الشرطة عبر تغريدة على حسابه فى "تويتر"، بعد مقتل 3 من رجال الشرطة وسط فرنسا خلال تعاملهم مع حادث عنف منزلى. قالت الشرطة الفرنسية اليوم إن رجال الشرطة الـ3 القتلى كانوا يستجيبون لبلاغ عن عنف منزلى وعندما وصلت الشرطة الفرنسية أطلق المهاجم النار عليها ثم أحرق المنزل. وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء على تويتر اليوم الأربعاء نقلا عن ممثلي الادعاء أن ثلاثة رجال شرطة قتلوا بالرصاص وأصيب رابع بوسط فرنسا.

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