شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستعد لاستقبال البطل العالمى "بيج رامى" غدا على رحلة نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران، وصول البطل العالمى المصرى ممدوح السبيعى "بيج رامي" بطل كمال الأجسام المحترف الحاصل على بطولة مستر أولمبيا ، علي متن رحلاتها رقم MS986 القادمة من نيويورك، والمقرر وصولها مطار القاهرة الدولى ظهر غداً الخميس، وذلك عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام ، و التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام .

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولى، باستقبال البطل العالمى، عبر صالة 3 بالمطار وسط إجراءات احترازية مكثفة، حيث من المنتظر أن يقام استقبال رسمى وجماهيري للبطل الأسطورة بيج رامي تنظمه وزارة الشباب والرياضة واتحاد كمال الأجسام والمحبين له.

كان قد حقق لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي (الشهير بـ"بيج رامي") بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية، ويثير موجة من الفرح في الأوساط الإعلامية في مصر والدول العربية .

وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة، حيث نجح فى حصد اللقب هذا العام .