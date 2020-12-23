شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق مع انتشار السحب المتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تشهد البلاد اليوم طقس دافئ أثناء ساعات النهار .

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة لبرنامج "صباح البلد"، إن هناك طبقة سحب متوسطة وعالية تغطي معظم أنحاء الجمهورية قد يصاحبها أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والقاهرة، نتيجة وجود هذه السحب .

وتوقعت "شاكر" استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة خلال الأيام المقبلة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، منوهة بأن درجات الحرارة ما زالت حول معدلاتها في هذا الوقت من العام.