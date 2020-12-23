شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم من الإسكندرية والقاهرة إلى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت هيئة السكة الحديد منذ أيام إلى تقسيم رحلات قطارات النوم لمراحل بدلاً من نظام التذكرة الموحدة من القاهرة إلى أسوان أو العكس، بحيث يكون كل قطاع من الخط بسعر، ولتتوقف قطارات النوم فى المحطات الرئيسية، وجاءت أسعار التذاكر كالتالى:

أولاً الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس:

1ـ على قطارى رقم 87 و88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 400 جنيه .

- الطفل من أربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيها.

2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيه.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها .

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.

ثانيا الأسعار من القاهرة إلى سوهاج ونجع حمادى وقنا أو العكس:

1ـ على قطارى رقم 87 و88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 575 جنيها .

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 350 جنيها .

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 300 جنيه .

2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 635 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 380 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 330 جنيها.

ثالثا الأسعار من القاهرة إلى أسيوط أو العكس:

1ـ على قطارى رقم 87 & 88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بـ540 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بـ310 جنيهات.

- الطفل من 4 لـ 10 سنوات بـ270 جنيها.

2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 600 جنيه.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 340 جنيها .

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 290 جنيها.