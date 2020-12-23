"البيئة": نسعى للشراكة مع اليونيدو لتحقيق كفاءة الطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لاستعراض المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية الشراكة مع "اليونيدو" في تنفيذ المشروعات التي تحقق كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، كما يتم التعاون لمراعاة دمج صون التنوع البيولوجي في الصناعة والتي تعد أحد محاور مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 والذي ترأسه مصر حاليا.

وناقش الطرفان آليات تنفيذ مشروع جديد حول الاستدامة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي والمخلفات بمدينة الغردقة، والذي سيتم تمويله من قبل مرفق البيئة العالمي.

كما تناول الاجتماع المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال البرنامج القطري لليونيدو ويضم المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة في مصر، حيث أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهناك مشروعات جاري التنسيق بشأنها من ضمنها الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول المستفيدة بتمويلات من صندوق المناخ الأخضر خاصة في مشروعات البيئة والطاقة.

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