محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:
الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
السبت:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأحد:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الإثنين:
- شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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كانت هذه تفاصيل خبر أمطار متقطعة حتى الإثنين.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية لمدة 6 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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