شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا داع للبحث عن كتب الثانوية فى السوق السوداء و9 مليارات تكلفة التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على موضوع طباعة كتب المرحلة الثانوية وامتحانات الكتاب المفتوح (الأوبن بوك)،

قائلا عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باصطحاب كتاب المدرسة أثناء أداء الامتحانات الإلكترونية منذ عام 2018، وهذا لم يكن متاحا من قبل، وعند اكتمال توزيع أجهزة التابلت على كل طلاب المرحلة الثانوية هذا العام (وقد تكلف هذا 9 مليارات جنيه)، وكذلك اكتمال بناء منصات رقمية متكاملة على منصة إدارة التعلم المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية (وقد تكلف هذا مئات الملايين لإتاحته مجانا)، أصبح ضروريا عدم طباعة ملايين الكتب الرقمية نظرا لوجودها فى صورة PDF وأيضا فى صورة كتب تفاعلية على موقع الوزارة وكذلك وجود كل الكتب على بنك المعرفة فى منصة إدارة التعلم (LMS).

وأوضح الوزير: يمكنك زيارة "موقع التعليم الإلكترونى" للوزارة حيث تجد كل هذه الكتب مع إمكانية تحميلها مباشرة والعديد من الخدمات الأخرى عن طريق هذا الرابط:

http://elearning1.moe.gov.eg

وكذلك يمكنك الدخول على الرابط:

https://lms.ekb.eg

واختيار الدخول على أى مادة مقررة حيث تجد الكتاب المدرسي الأصلي والذي يمكن تحميله وطباعته إن احتاج الأمر.

وقال الوزير: لا داع للبحث عن الكتب فى مخازن الوزارة أو الفجالة أو السوق السوداء وتكبد المشقة والأموال، حيث يمكنك الوصول لهذه الكتب وتحميلها مجانا، ويمكنك أيضا أن ترى هذه الكتب على التابلت أثناء الامتحان الالكتروني باستخدام تقنيات الاندرويد المتعلقة بتقسيم الشاشة أو الانتقال بين الامتحان والمنصة بدون الحاجة إلى طباعة الكتب.