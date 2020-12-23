شكرا لقرائتكم خبر عن صدمته سيارة نقل.. مصرع شخص في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقى شخص في العقد السادس من عمره مصرعه نتيجة اصطدام سيارة نقل به بمركز ايتاى البارود في محافظة البحيرة.
تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بوصول «محمد .م .ح» 59 سنة، مقيم طنطا، إلى المستشفى العام بسيارة الإسعاف جثة هامدة وتم إيداعها في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
تبين أن سبب الوفاة اصطدام سيارة نقل بالمذكور عند مفارق طريق كوم حمادة التوفيقية، وتحرر محضرًا بالحادث.
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