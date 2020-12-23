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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية البرنامج التدريبي لإعادة تأهيل الباحثين والمعنين لتطوير القطاع الزراعي، ضمن حزمة من البرامج التدريبية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة التدريب وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة والباحثين في المعمل ومعهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزي للمبيدات.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن هذا البرنامج يأتي في إطار ما تقوم به إدارة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات QCAP لتطوير مهارات الباحثين في التدريب لنقل خبراتهم إلى العاملين في القطاع الزراعي موضحة أن المرحلة الأولي من البرنامج ضمت تدريب المدربين، وذلك بمشاركة الخبراء في مجال الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية والزراعية.

وأضافت «هند عبداللاه»، أن الباحثين في المعمل أتموا البرنامج التدريبي لتدريب المدربين TOT والذي قام بتنفيذه خبراء متخصصون في هذا المجال، مشيرا إلى إنه تمت متابعة تنفيذ البرنامج حتى يشمل محاور أكثر أهمية لعمل المتدربين والمدربين بما يضمن الإستفادة الحقيقية من هذه البرامج، وأن هذا النوع من التدريب هو الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه داخل المعمل كما أنه بداية لسلسلة متصلة في هذا الإطار.

«معمل متبقيات المبيدات» ينتهي من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين

«معمل متبقيات المبيدات» ينتهي من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين

«معمل متبقيات المبيدات» ينتهي من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين

«معمل متبقيات المبيدات» ينتهي من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين

«معمل متبقيات المبيدات» ينتهي من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين