شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتقديم خدمات أفضل لمواطني كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث تفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل بالوحدة المحلية لقرية الربع، وكذا الوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي، وذلك للوقوف على مدى الانضباط وانتظام العمل داخل المصالح الحكومية والخدمية، لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال إحلال وتجديد خط مياه بقرية المنشأة الصغرى، التابعة لقرية ميت الديبة، حيث تم معاينة منطقة العمل لإحلال وتجديد خط المياه القديم باستخدام مواسير ٦ بوصة بطول ١٥٠٠م.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على سير العمل بتطهير خطوط الصرف الصحي، حيث تم متابعة أعمال التطهير بشارع سيدي ابراهيم أمام جامع أبوالعز، وشارع الغفران عند تقاطع شارع الإسكندرية، وكذا بشارع سعد امام بنك الاسكندرية تقاطع مدحت الزيات، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال إصلاح انفجار بخط مياه الشرب بالمدينة أمام مبنى الادارة التعليمية الجديدة، وتم عودة المياه مرة أخرى للمنطقة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالحامول.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بقرية السالمية، وكذا بقرية أبودراز، بالإضافة إلى متابعة أعمال التكاسى بطريق قبريط، فضلاً عن المرور على الوحدة الصحية وبعض المدارس بالقرية للاطمئنان على سير العمل بها، وكذا التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، المرور على محطة مياه كحيلو وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من القيام بعملها على أكمل وجه.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.