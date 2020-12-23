شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 271 ألف فدان بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تهتم بتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ، أن الدولة تخطط لزراعة 271 ألف فدان في منطقة وسط سيناء، حيث بدأت الجهات المعنية في مشروع توصيل مياه محطة بحر البقر إلى منطقة وسط سيناء، وذلك لخلق مجتمعات جديدة.
أشار المحافظ إلى أن مدة تنفيذ مشروع وصول المياه إلى منطقة وسط سيناء 3 سنوات..معلنًا عن إنشاء 3 مدن جديدة و35 تجمع سكني لاستيعاب التوسعات الجديدة في منطقة وسط سيناء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
126,273
-
تعافي
107,162
-
وفيات
7,130
كانت هذه تفاصيل خبر زراعة 271 ألف فدان بوسط سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.