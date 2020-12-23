شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 271 ألف فدان بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تهتم بتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تخطط لزراعة 271 ألف فدان في منطقة وسط سيناء، حيث بدأت الجهات المعنية في مشروع توصيل مياه محطة بحر البقر إلى منطقة وسط سيناء، وذلك لخلق مجتمعات جديدة.

أشار المحافظ إلى أن مدة تنفيذ مشروع وصول المياه إلى منطقة وسط سيناء 3 سنوات..معلنًا عن إنشاء 3 مدن جديدة و35 تجمع سكني لاستيعاب التوسعات الجديدة في منطقة وسط سيناء.