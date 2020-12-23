شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: تطبيق غرامات لعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تطهير المصالح الحكومية والمنشآت التعليمية بصورة دورية، لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورنا المستجد.

وأكد المحافظ على الالتزام الشديد بمنع دخول أي مواطن أو موظف لجهة عمله إلا بعد ارتداء القمامة الواقية ..موجهًا رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مديري ادارات المرور بتطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في هذا الشأن.

ووجه المحافظ بالمرور على المستشفيات العامة والخاصة والصيدليات والمعامل الخاصة والعامة والتاكد من صلاحية الادوية الموجودة بها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

أعلن المحافظ عن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي واستفسارات المواطنين عن فيروس كورونا وهو الرقم المختصر 114 وطوارئ الصحة 0683328471 وسويتش الصحة 0683324475.