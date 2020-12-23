شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا بابا نويل تنتظر السائحين بفنادق الغردقة.. والإشغالات 20% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كعادتهم السنوية في مثل هذا التوقيت من العام يتولى عدد من العاملين بالقرى السياحية بالبحر الأحمر مهمة تركيب الزينة والأنوار وشجرة عيد الميلاد ومجسمات لبابا نويل وعربته التي يجرها عدد من الحيوانات بالاضافة إلى تخصيص ركن للهدايا داخل بهو كل قرية سياحية ليتم توزيعها على النزلاء من السائحين الذين يحتفلون بأعياد الكريسماس وراس السنة الجديدة.

كل هذه المظاهر موجودة في خارج وداخل القرية وعلى واجهاتها إلا أن هذا العام اختلف الاحتفال عن الأعوام الماضية حيث تم تركيب وتجهيز مختلف مظاهر وأشكال الاحتفال إلا أن النزلاء من السائحين غابوا بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا بعد حظر عدد من الدول المصدرة للسياحة سفر مواطنيها وفي الصدارة ألمانيا وبريطانيا

وتدنت الإشغالات لدرجة أن هناك عدد من القري السياحية اغلق ابوابه بشكل كامل وأطفأ أنواره لعدم القدرة على تحمل تكاليف التشغيل بنسب متدنية لا تحقق أي عائد أو تسد أي تكاليف

محمد عيد سليمان مدير التسويق بإحدى المجموعات السياحية والفندقية الكبرى بالغردقة أكد أن احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة لهذا العام بالقطاع السياحي مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا من أصعب الفترات التي مر بها القطاع مع انخفاض الإشغالات وحظر السفر من دول تمثل الأسواق الرئيسية للسياحة بالبحر الأحمر مثل ألمانيا وروسيا.

واضاف عيد أن العشرات من القرى السياحية جهزت لمظاهر الاحتفالات بالزينة والأنوار وشجرة عيد الميلاد ومجسمات بابا نويل إلا أن هذه القري السياحية تعمل بإشغالات تتراوح ما بين 15 إلى 20% فقط من الطاقة المحددة من مجلس الوزراء ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا

وفي الوقت الذي حذرت فيه وزارتي الصحة والسياحة الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر من التهاون والتراخي في تطبيق إجراءات الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة التي تقتصر على العشاء وعدم اقامة أي احتفالات أو تجمعات كبيرة وضرورة الالتزام بمواعيد الاغلاق والفتح وبضرورة بعدم التهاون أو التقصير والاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارتي الصحة والسياحة، حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحي بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا مع استمرار حظر فتح الديسكوهات والملاهي الليلية وعدم اقامة أي افراح أو مناسبات أو اجتماعات في القاعات المغلقة لحين صدور تعليمات جديدة من رئيس الوزراء

وتقرر قيام لجان تفتيش ومتابعة من الصحة والسياحة لمتابعة الإجراءات المتخذة والتحقيق في أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة حفاظا على حماية النزلاء والعاملين من الاصابة بالفيروس

وشهدت إشغالات الفنادق بمدن البحر الأحمر انخفاضا في نسبة الاشغالات بسبب تدني أعداد السائحين الاجانب واستمرار عدد من الدول في مقدمتها ألمانيا بحظر سفر مواطنيها بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.