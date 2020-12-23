شكرا لقرائتكم خبر عن «الكياب».. وسيلة البسطاء بشمال سيناء لحماية المنازل من مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الكياب أو المشمع غطاء من البلاستيك الثقيل يتم وضعه على أسطح منازل المواطنين البسطاء في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، لحماية المنازل من مياه الأمطار.

يقول حسن سلامه الباحث في التراث السيناوي، أنه يتم استخدام الكياب «المشمع» فوق أسطح المنازل وفوق العشش البدوية للوقاية من مياه الأمطار في فصل الشتاء، كما يقوم البدو بإحاطة العشش البسيطة به من جميع الجوانب لمنع دخول هواء الشتاء البارد.

أضاف سلامه، أن الكياب يباع في الأسواق وخاصة سوق الخميس بالعريش، ويتراوح سعر المتر الواحد ما بين 15 إلى 20 جنيه، حيث يرتفع سعر المتر مع دخول الشتاء بسبب الاقبال عليه من المواطنين.

أشار سلامه، إلى أن التجار يجلبونه من القاهرة، فغالبا يكون المشمع عبارة عن لافتتات كبيرة للأعلان عن شركات أو منتجات أو معارض، يقوم التجار بشرائها بسعر الجملة بعد انتفاء الغرض منها، وبيعها في أسواق شمال سيناء، حيث تزدهر تجارة المشمع في فصل الشتاء.