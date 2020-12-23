شكرا لقرائتكم خبر عن 270 جنيها الحد الأقصى للخصم من رصيدك بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل العديد من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع عن أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع رغم عدم وجود أى اقساط شهرية أو مديونية، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع وهى كالاتى:- 1-خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن:- - يتم خصم 22 جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات ساعة. - يتم خصم مبلغ 139 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة. - يتم خصم مبلغ 270 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة. 2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر و يتم حسابه كالاتى : 1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه). 2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه). 3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيه). 4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيه). 5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيه). 6- الشريحة السادسة (اكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 100 كيلو وات (25 جنيه). 7- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيه). 8- المقرؤ صفر (9 جنيه). 3- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر

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