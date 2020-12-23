شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية مرتبط بالورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية متاح إلكترونيا وورقيا والطالب يسجيل الاستمارتين معا، موضحة أن الاستمارة الإلكترونية لن تغنى عن الورقية لأن الطالب يكتب الاستمارة بنفسه فى الورقية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن كل مديرية تعليمية تضع امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المديرية، مع تحديد جدول الامتحانات وترتيب أداء الطلاب للمواد الدراسية حسب ظروف كل مديرية، مع مراعاة الإجازات الرسمية أثناء أداء الطلاب للاختبارات.

وأصدر الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة قرارات هامة لاستكمال مناهج الترم الأول بالعام الدراسى الجارى ، وتضمنت القرارات عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.



وأوضح وزير التربية والتعليم استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.



وقالت وزير التربية والتعليم، إن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.