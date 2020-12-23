شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ليبي بالقاهرة لبحث توحيد البرلمان وشكل الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اجتماعات الثلاثاء بين وفد من الجنوب الليبى، وصل إلى القاهرة، ويتكون من 75 شخصية من الجنوب الليبى يمثلون نخب وأعيان الإقليم، في زيارة تستغرق 3 أيام، واللجنة المصرية الوطنية المعنية بالأزمة الليبية لبحث توحيد البرلمان وشكل السلطة التنفيذية القادمة والمسار الدستورى للبلاد.

ويطرح الوفد خلال الزيارة على الجانب المصرى رؤيته لحل الأزمة وإزالة كل الإشكالات التي تحول دون توحيد القرار الليبى، خصوصًا المسار المتعلق بتوحيد الجسم التشريعى في البلاد، والتوافق حول آلية لاختيار السلطة التنفيذية القادمة، فضلًا عن الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية لإجراء الانتخابات. وتأتى هذه الزيارة ضمن جهود مصر للتواصل مع جميع الأطراف الليبية، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الليبى وردع الميليشيات المتطرفة والتصدى لمحاولاتهم السيطرة على الحكم، ودعمًا للتحركات والمساعى الأممية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. في سياق آخر، كشفت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول، النقاب عن اتهامات جنائية بحق مشتبه به يدعى «أبوعقيلة محمد مسعود»، مسؤول في المخابرات الليبية، في تفجير رحلة «بان أم» رقم 103 فوق لوكيربى بأسكتلندا عام 1988، والذى أسفر عن مقتل 270 شخصًا، بينهم 190 أمريكيًا.

كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت، الأسبوع الماضى، أن المشتبه به محتجز في ليبيا، وسيُسلم إلى الولايات المتحدة من أجل محاكمته. وقال المدعى العام الأمريكى وليام بار إن «أبوعقيلة» متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب بعد 32 عامًا من الهجوم، وأضاف: «أخيرًا، سيخضع هذا الرجل المسؤول عن قتل الأمريكيين والعديد من الأشخاص الآخرين للعدالة على جرائمه».