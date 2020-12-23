شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار متوسطة .. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، وتشهد فيها البلاد طقس معتدل شمالاً دافئ جنوباً ، وشبورة مائية ، وأمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء، على فترات متقطعة، فرص أمطار خفيفة بفرصة سقوط ( 20 % تقريباً ) على مناطق من القاهرة الكبرى، خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق من شمال الوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية .

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على السواحل الغربية، وعلى جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 13»، الإسكندرية «19– 13»، قنا «25- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «27 – 12» .

أما غداً الخميس فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق شمال الوجه البحري ( 30 % ) ، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 40 % ) ، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«20 – 12»، الوجه البحرى «19 – 12»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 15»، شمال الصعيد «20 – 09»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الجمعة أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 12»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «23 – 15»، شمال الصعيد «21 – 09»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية .