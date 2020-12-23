شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة والتعليم ومياه الشرب والطرق الداخلية على مائدة برلمان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الملفات الخدمية المطروحة على مائدة برلمان 2020، ولعل من أبرز هذه الموضوعات ملف مياه الشرب والصرف الصحى، والمنظومة الصحية والتعليمية، واستكمال الجهود المبذولة فى هذا الصدد، إلى جانب الرعاية والحماية الاجتماعية، وملف تسعير المحاصيل الزراعية، ومنظومة الطرق الداخلية، ومراكز الشباب.. وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات الخدمية التى سيحرص على الانتهاء منها، وفى مقدمتها استكمال بناء عدد من المدارس بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، هذا على جانب ما تم تنفيذه على الأرض من خطوات ساهمت بصورة واضحة فى النهوض بمستوى المنظومة التعليمية وتعد ترجمة لاهتمام القيادة السياسية منظومة التعليم على الأرض.

واستكمل وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعد منظومة التعليم من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، إلى جانب منظومة الطرق الداخلية، والبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات فى ملف المرافق العامة، وإنشاء مركز شباب الدائرة لخدمة أبناء الدائرة، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بالمناطق الشعبية، وملف تطوير العشوائيات بشكل خاص، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، متابعا: "نرفع شعار المواطن أولا".

كما نوه النائب هشام الحصرى، إلى أن ملف مياه الشرب من أهم وأبرز الملفات التى سيكون لها حضور على مائدة البرلمان المقبل، إلى جانب ملف تسعير المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن ملف الزراعة من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة لما لها من أهمية فى دعم الصناعة المصرية، إلى جانب منظومة الصحة واستكمال الجهود فى هذا الصدد، واستكمال الجهود بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وفى ذات الصدد، قال النائب على بدر، إن هناك ثلاثة ملفات خدمية مطروحة على مائدة البرلمان المقبل، تتمثل فى الصحة، الصرف الصحى، والمناطق الصناعية والملاحظات على آلية العمل، وضرورة أن يتواكب العمل مع هيئة التنمية مع الخطوات التى تتم على أرض الواقع، ففى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير لأنها قاطرة التنمية مازال هناك بعض الملاحظات بشأن التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية وعمل المناطق الصناعية على وجه الخصوص.

وأوضح بدر، أن ملف الصرف الصحى من أهم وأبرز الملفات التى ستحظى باهتمام كبير فى برلمان 2020، وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها الدولة فى هذا الصدد خلال الفترة السابقة، إلا أن هناك العديد من القرى المحرومة من هذه الخدمة التى تعتبر من أهم الخدمات فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية، إلى جانب أن هناك العديد من المشروعات المتوقفة فى العديد من القرى مازالت كذلك، على الرغم من التوقف منذ سنوات، والمطالبة بضرورة إدراجها فى الخطط الاستثمارية السابقة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا، على أن يكون هناك جدول زمنى يتم مراعاة القرى الأكثر احتياجا، فى الوقت الذى يتم الالتزام بتنفيذ المخطط الزمنى وفقا للإمكانيات المالية المتاحة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة الصحية تشهد تغييرا جذريا خلال السنوات الأخيرة، ولكن على الرغم من ذلك يوجد عدد من الوحدات الصحية خاصة فى القرى ومنها على سبيل المثال فى محافظة بنى سويف لا يوجد بها أطباء طوال أيام الأسبوع، وهذا الأمر يستوجب ضرورة أن تكون هناك آلية لحل أزمة عجز الأطباء، خاصة بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات، مشددا على ضرورة كيفية العمل بآلية لحسن وتعظيم الاستفادة وإدارة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وضرورة أن يكون هناك تقييمات شهرية للإنجازات التى تتم على أرض الواقع فيما يخص هيئة التنمية الصناعية.