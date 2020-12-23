محافظة الجيزة تعلن عن توفير فرص عمل برواتب تبدأ من 2100 إلى 3 آلاف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توفير فرص عمل للراغبين للعمل فى مجال الاستثمارات السياحية، برواتب تبدأ من 2100 الى 3 آلاف جنيه، حيث يجرى التوجه لإجراء مقابلات بمقر جهاز تشغيل الشباب 300 ميدان الجيزة غدا الخميس، ولا يسمح لدخول بدون ارتداء الكمامة.
شروط الوظيفة:
1- وظيفة كابتن: مؤهل عالى ومتوسط، خبرة لا تقل عن سنة، السن من 18 لـ32 سنة، الراتب من 2500 لـ3 الاف جنيه.
2- ويتر: لا يشترط خبرة، حسن المظهر، السن من 18 لـ32 سنة، الراتب 2500 جنيه، مؤهل متوسط.
3- هوست: حسن المظهر، مؤهل متوسط، السن من 18 لـ32 سنة، الراتب 2500 جنيه، يجيد الإنجليزية.
4- لاين كوك: شيف خبرة من سنة لسنتين، مؤهل متوسط وعالى، الراتب 2500 جنيه، السن من 18 لـ32 سنة.
5- بارستا: خبرة من سنة لسنتين، مؤهل متوسط وعالى، الراتب 2500 جنيه، السن من 18 لـ30 سنة.
6- بار بوي: لا يشترط خبرة، مؤهل متوسط وعالى، الراتب 2100 جنيه، السن من 18 لـ23 سنة.
7- استيوارد: لا يشترط خبرة، مؤهل محو أمية فأعلى، الراتب 2500 جنيه، السن من 18 لـ30 سنة.
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