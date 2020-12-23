شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ترميم وتطوير معبد «إيزيس» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة السياحة والآثار من أعمال ترميم وتطوير معبدإيزيس بمحافظة أسوان، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا. وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات صحفية، إن الأعمال شملت ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لمنع دخول الطيور مرة أخرى، فضلًا عن ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، وتنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبدوالباب الجانبى، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

وقال الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال تطوير الموقع تضمنت تحديد مسار للزيارة، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه.

وأوضح عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن المجلس الأعلى للآثار أجرى مجموعة مجسات وحفائر، شملت منطقة قدس الأقداس بعمق 2 متر، وصالة المعبدوالتى عُثر بها على أوانٍ فخارية صغيرة، كما تمت أعمال حفائر في الجانب الشمالى الغربى من فناء المعبدأسفرت عن العثور على بعض الجدران من الطوب الأحمر.