شكرا لقرائتكم خبر عن في 16 محافظة.. افتتاح 60 مسجدًا الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (60) مسجدًا الجمعة المقبلة 25 ديسمبر الجاري وذلك في (16) محافظة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (656) مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة (بإذن الله) هي على النحو التالي: مديرية أوقاف كفر الشيخ الكبير اصف – سيدى سالم شرق التوحيد – كفر قتة- بيلا عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ العقايبة – قرية أبوراية – مركز الرياض غرب وجميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف مديرية أوقاف سوهاج خالد بن الوليد – الوقات- طما العزيز الرحمن – القبيصات- طهطا ال عمران الدناقلة- المنشأة ال هوى الشيخ مرزوق- البلينا ال جاسر الشيخ زين الدين- طهطا وجميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف . ومساجد أخرى تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف وهي : القبيصى قرية باجا- سوهاج النيل أولاد خلف – دار السلام التوحيد مدينة ناصر- سوهاج الفاروق شطورة – طهطا الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة الحرمين – الجبيرات- طهطا البياع – عرب بخواج- طهطا مديرية أوقاف أسيوط مسجد الدعبيس- قرية شو القنطرة- أبنوب مسجد الرحمن- قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب، وهما من تنفيذ وزارة الأوقاف، ومساجد أخرى تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف وهي : مسجد الحسن- الانصار- القوصية غرب مسجد الساعة- بمدينة اسيوط الجديده- الفتح قبلي مسجد عباد الرحمن- قرية موشا مركز اسيوط- المركز قبلي مديرية أوقاف مطروح أولاد دغيم – سيدى عبدالرحمن – إدارة العلمين- تنفيذ وزارة الأوقاف . نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام – تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف الدقهلية الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمى الأمديد النور – العزب- دماص – مركز ميت غمر وهي تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف الغربية السلام- قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى عزبة الشرقاوى – عزبة الشرقاوى – إبيار – كفر الزيات الصفا – صرد – مركز قطور عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج- قطور عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان وجميعها تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف أسوان الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي الصحابة – نجع عواض – دراو، وهما تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف البحيرة مسجد عزبة صبرى تبع زمران النخل – الدلنجات – تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف الجيزة الكبير – الشنباب – البدرشين الرحمن الرحيم – حى الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر، وهما تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف . مديرية أوقاف جنوب سيناء حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء، وهو تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف قنا:- 40- أحمد مصطفي – تيجة – أبوتشت 41- أبوبكر الصديق- نجع غلاب – مركز قوص وهما من تنفيذ وزارة الأوقاف 42- آل طلحة – النجمة والحمران 43- آل خفاجا – القارة – الكرنك . 44- أل خطاب – النجمة والحمران – أبوتشت وهي من تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف دمياط 45- الرحمن – الرطمة – دمياط 46- الرحمن – النجارين – كفر البطيخ وهما من تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف بني سويف 47- الإسراء والمعراج – أدراسيا – مركز إهناسيا وهو تنفيذ وزارة الأوقاف م 48- العربض – قرية شاويش – مركز إهناسيا 49- الرحمن – طنسا الملق ناصر 50- البحري – بني منين الفشن وهم من تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف البحر الأحمر 51- جبل علبة – أبورماد – حلايب تنفيذ وزارة الأوقاف مديرية أوقاف السويس 52- الأمامين – السيد هاشم – الجناين تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الإسماعيلية 53- عباد الرحمن – القنطرة شرق 54- التوبة – فايد 55- كفر الشيخ عطية – التل الكبير 56- الفاروق عمر – التل الكبير 57- الكواملة- القنطرة غرب 58- أبوالعنين – القنطرة غرب 59- الخلايفة – القنطرة غرب 60- ذالنور – القنطرة غرب وجميعهم تنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

كانت هذه تفاصيل خبر في 16 محافظة.. افتتاح 60 مسجدًا الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.