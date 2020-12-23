شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الحركة الجوية بمصر.. وتسيير 55 رحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الطيران المدنى انتظام الحركة الجوية بالمطارات المصرية بشكل طبيعى ومنتظم، مؤكدة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية في المطارات للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران المدنى للشؤون الدولية والإعلام، أن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعى ومنتظم، ولا صحةَ لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدنى.

وأعلنت مصر للطيران تسيير 41 رحلة جوية، اليوم، إلى كل من دبى، أبوظبى، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، لندن، بغداد، باريس، أمستردام، روما، نيويورك، چوبا، ميلانو، البحرين، عمان، و14 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا و5 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4300 راكب. وتابعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أزمة العالقين المصريين بالخارج، مؤكدة أنها ظهرت مرة أخرى عقب تعليق الطيران بعدد من الدول، خصوصًا الكويت، نظرًا لسفر عدد من المصريين العاملين بها، وإقامتهم بالإمارات وسلطنة عمان وتركيا كـ«ترانزيت» خلال رحلة عودتهم إلى الكويت.

في سياق موازٍ، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال «مجاهد» إن إجمالى العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.

من جانبها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و500 ألف طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية.