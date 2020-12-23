شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يهدي صورته للجمهور مرسوم عليها قلب بعد عودته للشاشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الاعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية فيس بوك :إتصورت الصورة دي النهاردة مخصوص عشان أشكركم بها وأعبر لكم عن حبي وإمتناني وتقديري لكل كلمة حلوة ودعوة من القلب أكرمتوني وبتكرموني بها.

أشكركم من كل قلبي. وهذا القلب لكم جميعا يا أغلى الناس ????????

ودول كمان فوق البيعة ❤❤❤❤❤❤❤❤????

ربنا يخليكم لي ولا يحرمنيش من حبكم وثقتكم ودعمكم

ويا رب أكون دائما عند حسن ظنكم????

يذكر ان امس الاربعاء كان اول ظهور بعد التعافي من فيروس كورونا، وقد تناول رامي من خلال الحلقة قصة رحلته مع المرض وقال حبيت أحكي عن رحلتي مع الفيروس كاملة لعلها تكون مفيدة لحضراتكم، ويذكر ان رامي يقدم مساء dmc