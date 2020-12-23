شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب حلوان يؤكد انتظام التدريس العملى لطلاب الكلية وتوزيعهم بكافة المعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ممدوح مهمة عميد كلية الطب بجامعة حلوان ، انتظام التدريس العملى لطلاب الكلية فى ظل تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، موضحا ، أنه يتم تقسيم إعداد الدفعة الواحدة على قسمين بمعنى لو هناك 1400 طالب بالدفعة نتعامل معهم وأن عددهم 2500 طالبا .

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن الكلية تشغل كل المعامل المتاحة بها للطلاب ، وعلى سبيل المثال لو فرضا أن هناك تدريس عملى بمعمل الميناء الحيوية فبدلا من تشغيله فى نعمل واحد يتم التشغيل داخل 5 معامل مع توزيع الطلاب ومعاونة الهيئة المعاونة بالكلية .

واستطرد عميد كلية الطب بجامعة حلوان ، أن خطة التعامل مع امتحان العملى داخل كلية الطب سيتم وفقا لنفس طريقة التدريس وذلك فى ظل تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان ، أن الكلية تهدف إلى تلقين الطلاب كافة التدريبات العملية والاكلينكية بهدف أمامهم بالمهارات وذلك بهدف تخريج جيل يمتلك المهارة والخبرة .