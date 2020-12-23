شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد تطبيق قانون مكافحة الغش لمن يخل بامتحانات الترم أو يصور أسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق المدارس والإدارات التعليمية والمديريات قانون مكافحة الغش بامتحانات الفصل الدراسى الأول، خاصة على من يقوم بتصوير أسئلة وأجوبة وإتاحتها ونشرها على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن من يستخدم أى أجهزة فى تصوير الأسئلة ونشرها سوف يحاسب.

وأوضحت المصادر، أن العقوبة تنص على حرمان الطالب الذى يصور أسئلة وينشرها من الامتحان لمدة عام على الأقل، إضافة إلى عقوبة مالية أخرى، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات من المنهج ويحب على الجميع أن ينسوا ثقافة الغش أو الحصول على حق بشكل وطريقة غير مشروعة.

وكانت الوزارة قررت عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

وأوضحت الوزارة استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، حتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى بين الصفوف.

وأوضحت أن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

جدير بالذكر، أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى لا يتم إجراء امتحانات بها، وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.