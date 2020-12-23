شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 238 مرشح كأمناء للجان اتحاد الطلاب في 17 كلية بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، مساء الثلاثاء، انتهاء جولة انتخابات اختيار أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، والتي فاز بها 238 طالب وطالبة في 17 كلية.

وأكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية سارت وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفاً أنه تتم متابعة الطلاب سواء المرشحين أو من يقوموا بالإدلاء بأصواتهم وحل أي مشكلات قد تواجهم لكي تخرج الإنتخابات بصورة مشرفة وديمقراطية لاختيار من يمثلهم من الطلاب.

وأوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن عملية الفرز وإعلان النتائج تمت تحت إشراف اللجان الإنتخابية بالكليات مع متابعة مستمرة ساعة بساعة لغرفة العمليات الرئيسية، لافتا إلى أنه تم التصويت لاختيار أمناء اللجان ومساعديهم باللجان السبعة وهي العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر والجوالة.

وجدير بالذكر أنه غداً الأربعاء ٢٣ من ديسمبر سوف تجرى انتخابات اختيار رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، لينتهي الماراثون الانتخابي يوم الخميس 24 ديسمبر بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.