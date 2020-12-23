شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يستعرض الخطوات التنفيذية لتطوير القاهرة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، بحضور اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والمهندس محمد الخطيب، استشارى المشروع.

وشدد على أن الاجتماع يأتى بهدف التمهيد لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى أنه تم عرض عدد من المخططات المقترحة لعملية التطوير على رئيس الجمهورية الذي كلّف بالبدء في تنفيذ المشروع على الفور، حيث ستتولى الهيئة الهندسية التنفيذ بالتنسيق مع استشاريى المشروع.

وكلّف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير، والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها، مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيًا بوحدة بديلة أو ماليًا أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وبعدها يمكن عودتهم، مثلما حدث في حالة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أو في منطقة تل العقارب التي تحولت إلى روضة السيدة.

واستعرض اللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدًا للبدء في مشروع تطوير القاهرة التاريخية، موضحًا أن استراتيجية التطوير تتركز في تطوير المدينة القديمة بحيث تمد سكانها وزوارها بتجربة تاريخية متميزة تعتمد على ثرائها التاريخى.

وأضاف أن أعمال التطوير تتضمن الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة، وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وإحياء النسيج العمرانى التاريخى للمنطقة، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات وتوفير مناطق انتظار للسيارات، وإحياء الشخصية الاجتماعية والثقافية والحضارية للمنطقة من خلال

تراثها الملموس.

ولفت إلى أن المشروع يشمل تطوير محاور الحركة والوصول، من خلال خلق محور ربط من الشمال إلى الجنوب يربط بين الحيز الجغرافى للقاهرة التاريخية بحواضرها لتأكيد الاستمرارية التاريخية للقاهرة، وإعادة تنظيم حركة سير المركبات على النطاق الأوسع من المدينة التاريخية مع تحسين شبكة الطرق وتوفير مناطق انتظار للسيارات مع الحرص على عدم تقطيع روابط المدينة القديمة بمحاور مرورية.

وعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات أهم المناطق المقترحة التي ستشملها عملية التطوير والتى تضم إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، حيث أعد مخططات التطوير كل من الاستشاريين: المهندس محمد الخطيب، والدكتور صلاح زكى، والدكتورة ناييرى هامبيجيان.

وفى هذا الصدد، استعرض الوضع الراهن للمنطقة المحيطة بمسجد وساحة الحسين، وأمثلة للمبانى التراثية المراد رفع كفاءتها وترميمها، وكذا الوضع الحالى لخان الحسين للحرف اليدوية، والذى من المقرر أن يشمل أنشطة حرفية، وتجارية، وسكنية، وسياحية، وترفيهية، كما سيتم إعادة تأهيل المبانى السكنية لرفع كفاءتها.

وعرض مقترح إنشاء الجراج الميكانيكى، وكذلك أشار إلى المخطط العام التفصيلى لتأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، والذى سيشمل إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارى، وموقف للسيارات، كما عرض مقترح التأهيل المعمارى لمنطقة باب زويلة على مساحة 64 ألف م2، حيث أشار إلى الوضع الراهن للمنطقة واستعمالات الأراضى بها، واشتمل مقترح التطوير على عدة مشروعات، منها: إقامة مركز حرف يدوية، وفندق وكالة نفيسة البيضاء، وإنشاء مركز ثقافى بتكية الكلاشنى، ومركز فنون تشكيلية، وجراج متعدد الطوابق.

وتناول مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات مقترح التأهيل المعمارى لمنطقة مسجد الحاكم، على مساحة 52 ألف م2، والذى يشمل إقامة فنادق تراثية إحياء لوكالات قديمة مندثرة، وإنشاء جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، وساحة أنشطة سور القاهرة، ومطاعم وأنشطة سياحية وتجارية.

في سياق آخر، وجّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إعداد دراسة مرورية كاملة وشاملة لمنطقة وسط البلد، بالتعاون مع إدارة المرور، لتسهيل حركة تنقل السيارات والمشاة بالشوارع والميادين الرئيسية، ومراعاة ذلك بالمخططات المقترحة للتطوير، وسرعة إعداد اللوحات التنفيذية للمشروعات التي تم الانتهاء من تصميمها، للبدء في تنفيذ أعمال التطوير.

وشدد الجزار، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، وممثلى المكاتب الاستشارية، لاستعراض مخططات تطوير وإحياء القاهرة الخديوية، والمقترحات والبدائل لتطوير المناطق ذات الأولوية، على ضرورة تصميم صرف الأمطار عند التخطيط لتطوير شوارع وميادين القاهرة التاريخية، واستخدام أفضل الخامات والعناصر والمكونات في أعمال التطوير، وإظهار القاهرة التاريخية بالشكل الذي يليق بها، والذى يعبر عن تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر.

واستعرض ممثلو المكاتب الاستشارية مقترح تطوير شارع قصر النيل، والرؤية التخطيطية للتطوير، والمسارات المُقترحة للمشاة والدراجات، والمكونات المقترح استخدامها في أعمال التطوير، وتشمل «أعمدة الإنارة، أماكن الجلوس، أحواض الزهور، سلات المهملات، وغيرها»، ومقترح حل مشكلة المرور العابر، وحل مشكلة انتظار السيارات، كما تم استعراض مقترح تطوير ميدان طلعت حرب، لتسهيل حركة مرور المشاة والسيارات، والاستغلال الأمثل لكل الفراغات والمساحات المتاحة بالميدان، واستعراض المكونات المختلفة والتى سيتم استخدامها في أعمال التطوير، واقتراح استخدام إشارات مرورية للمشاة، واستخدام أنواع محددة من الأشجار، لتكون علامة مميزة لكل شارع من الشوارع المتفرعة من الميدان.

وقدم ممثلو المكاتب الاستشارية عرضًا عن مقترح تطوير ميدان الأوبرا، وحديقة الأزبكية التراثية، واستعرضوا البدائل والمقترحات المختلفة لتنفيذ أعمال التطوير، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير القاهرة التاريخية.