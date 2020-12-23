شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 4 حالات من مصابى «كورونا» بمستشفى عزل العديسات بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، عن خروج 4 حالات من مصابي «كورونا» بعد تعافيهم وتلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضى الفشل الكلوي، وجاءت نتائج تحاليل العينات سلبية .

وأوضح الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، أن المستشفى سجلت 4 حالات تعافى وخروج لحالات «كورونا»، ليصل عدد إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس «كورونا» 69 حالة تعافي.

وناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60٪، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن الزحام المختلفة والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.