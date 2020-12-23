أخبار × 24 ساعة.. تحويل قصر العينى الفرنساوى لمستشفى عزل لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها تلقى وزارة الهجرة 2396 شكوى من المصريين العالقين بالكويت والإمارات بسبب توقف الطيران ، وتنظيم وزيرة الصحة مؤتمرا لإعلان المستشفيات المدرجة لتقديم خدمات مواجهة كورونا
وزيرة الصحة تعلن غدا عن المستشفيات المدرجة لتقديم خدمات مواجهة كورونا
الهجرة: تلقينا 2396 شكوى من المصريين العالقين بالكويت والإمارات بسبب توقف الطيران
التموين: التجارة الداخلية ساهمت بـ1.3 ترليون جنيه من الناتج المحلى العام الماضى
وزير التعليم: يمكن للطالب تقسيم شاشة التابلت فى الامتحان للاستعانة بالكتاب
ننشر جداول امتحانات جميع الصفوف الدراسية بالتعليم الأساسى فى الجيزة
تحويل "قصر العينى" الفرنساوى إلى مستشفى عزل لموجهة فيروس كورونا
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