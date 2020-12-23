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أخبار × 24 ساعة.. تحويل قصر العينى الفرنساوى لمستشفى عزل لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها  تلقى وزارة الهجرة 2396 شكوى من المصريين العالقين بالكويت والإمارات بسبب توقف الطيران ، وتنظيم  وزيرة الصحة مؤتمرا لإعلان المستشفيات المدرجة لتقديم خدمات مواجهة كورونا

 

وزيرة الصحة تعلن غدا عن المستشفيات المدرجة لتقديم خدمات مواجهة كورونا

طارق شوقى: نسعى لإعادة ثقافة التعليم الحقيقى وحل المشاكل المتراكمة

 

وزيرة البيئة: تكلفة تكنولوجيا البيوجاز 12 ألف جنيه وتعمل على روث الحيوانات

 

وصول 3 زرافات جديدة لحديقة الحيوان بالجيزة
وزيرة التعاون الدولى: مصر تمتلك محفظة تمويل بـ25 مليار دولار لـ377 مشروعا

 

الهجرة: تلقينا 2396 شكوى من المصريين العالقين بالكويت والإمارات بسبب توقف الطيران

الأزهر يقرر رفع الغياب فى معاهده اعتبارا من اليوم حتى نهاية الترم الأول
الأزهر يقرر تقديم موعد امتحانات النقل 21 يوما لتبدأ 2 يناير

 

التموين: التجارة الداخلية ساهمت بـ1.3 ترليون جنيه من الناتج المحلى العام الماضى

التموين: حجم التجارة الإلكترونية الرسمية 40 مليار جنيه

 

وزير التعليم: يمكن للطالب تقسيم شاشة التابلت فى الامتحان للاستعانة بالكتاب

الأوقاف تعلن افتتاح 60 مسجدا الجمعة المقبل بـ 16 محافظة

 

ننشر جداول امتحانات جميع الصفوف الدراسية بالتعليم الأساسى فى الجيزة

"الأوقاف": إحلال وتجديد 1023 مسجدًا فى عام واحد بتكلفة 813 مليون جنيه

 

تحويل "قصر العينى" الفرنساوى إلى مستشفى عزل لموجهة فيروس كورونا

وزيرة التعاون الدولى: التقرير السنوى يبرز قصة مصر التنموية من خلال التمويل التنموى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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