شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إعلان التفاصيل الكاملة للمرحلة الثالثة للقاح الصينى ضد كورونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة والسكان لشئون البحوث، إن قريبا ستعلن التفاصيل الكاملة للمرحلة الثالثة الخاصة باللقاح الصينى ضد فيروس كورونا، وأضافت مستشار وزير الصحة والسكان لشئون البحوث، خلال لقائها مع الإعلامي محمد شردي في برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، أن اللقاح الصينى أمن للوقاية من الفيروس.

وتابعت مستشار وزير الصحة والسكان لشئون البحوث، أنه لا يوجد لدينا اعتبارات فى الاعتماد على اللقاح الصينى فى تطعيم المواطنين غير العلم والفاعلية.

فيما قال الدكتور أبو بكرة القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء خلال مداخلة هاتفية، إن اللقاح الصينى الأكثر مصداقية وسط اللقاحات المطروحة.

وأكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية خلال مداخلة عبر سكايب، إن 90% من مرضى كورونا بإيطاليا لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وكان قال الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، إن البعض يتحدث عن عدم حصوله على لقاح كورونا على مستوى العالم، لأن هناك حالة من عدم وضوع الرؤية وارتباك في المعلومات حول اللقاحات.

وتابع، خلال مداخلة تليفزيونية، أن عدم وضوح الرؤية ناتج عن كون اللقاح جديدا غير معروف.

وعن مميزات لقاح كورونا الصيني، أشار إلى أنه يعتمد التقنية التقليدية المعروفة على مدار 90 عامًا، ومن ثم فإن أعراضه معروفة مسبقًا.

ونفى الدكتور أيمن سالم، أن يكون اللقاح الصيني سببا في حدوث تورم، مشيرا إلى أنه غالبا ما يكون هناك رد فعل موضعى لمدة يوم واحد بسبب دخول الجسم لقاح جديد، إلى جانب عرض آخر قد يستمر أكثر من يوم وهو ارتفاع درجة الحرارة.

واختتم أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، حديثه عن اللقاح قائلا: إنه لم يتم رصد عيوب كبيرة للقاحات كورونا على المستوى الزمني القليل، وتحديدا على مدار 3 أشهر من البحث العلمي حول تلك القاحات.