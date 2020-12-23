شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواصفات الخط الثالث للمترو "إمبابة - عدلى منصور" وموعد انتهاء تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الخط الثالث للمترو ومواصفاته وموعد انتهاء تنفيذها خلال التقرير التالى:

1ـ الخط الثالث بدأ تنفيذه في 2012 وتكلفته الإجمالية تصل إلى 128 مليار جنيه.

2ـ جرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مراحله الأولى والثانىة والرابعة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة منه.

3ـ الخط الثالث للمترو بعد اكتمال تنفيذه سيصل إلى 40.7 كم وسيكون أطول خط مترو بالشرق الأوسط.

4ـ متوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة واكتمال تنفيذ الخط الثالث بالكامل في إبريل 2023.

5ـ جميع محطاته وقطاراته مكيفة.

6ـ يتم تمويل تكلفة تنفيذه عبر قورض دولية وموازنة الدولة.

7ـ محطاته بها سلالم كهربائية تصل إلى مستوى سطح الشارع.

8ـ منفذ بمواصفات أوروبية وفق أحدث التكنولوجيا بالعالم.

9ـ محطاته بالكامل سيجرى تزويدها بماكينات صراف آلى لاستخراج تذاكر المترو بجانب شبابيك الحجز بالمحطات. وكانت أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط وصول الدفعة السادسة من عربات المترو الجديدة الكورية الواردة للخط الثالث خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفا جديداً، حيث وصل منها حتى الآن قطارين.

وقطارات مترو الأنفاق القادمة للخط الثالث تأتى ضمن تعاقد وقعته وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالى تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليار جنيه .

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثمانى سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالى الـ32 قطارًا فى مصر من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلى فى مصر.

ويتمتع كل قطار جديد بنظام تكييف هواء عالى السعة بجانب انه مزود بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع.