شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعقم 5609 شوارع ومؤسسات حكومية خلال شهر لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، أن حملات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا، تمكنت من رش وتعقيم 5474 شارع، وواجهات المنازل والمحال، كما تم تطهير 158 مؤسسة حكومية، 35 كنيسة ومسجد، وذلك خلال شهر، بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظة.

وأضاف مدير الطب البيطرى بالجيزة، لـ"الخليج 365"، أن هناك 17 لجنة تنفذ حملات يومية بالمراكز والمدن والأحياء جنبا إلى جنب مع الإدارات المختلفة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يتم توفير مواد التطهير من خلال الهيئة العامة للطب البيطرى، كما يتم توفير كميات من الكلور من خلال المحافظة.

وفى السياق نفذت أجهزة محافظة الجيزة، حملات تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومى لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التى تم تحديدها بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.