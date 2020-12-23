شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحصل الأجانب على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مبادرة جديدة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية لمصر، تتمثل فى الحصول على الجنسية المصرية، مقابل الاستثمار خلال 6 شهور فقط.

مجلس الوزراء أعلن عن البرامج الاستثمارية المتاحة للاختيار فيما بينهم كالتالى:

إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة للخزانة العامة ولا يرد، أو ربط وديعة بالبنك المركزى المصرى بـ 750 ألف دولار، يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى دون فوائد.

أو ربط وديعة بمليون دولار، ويتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى دون فوائد، أو إنشاء أو المشاركة بمشروع استثمارى، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، أو شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار.



الجنسية المصرية مقابل الاستثمار (1)



الجنسية المصرية مقابل الاستثمار 2



الجنسية المصرية مقابل الاستثمار 3



الجنسية المصرية مقابل الاستثمار (4)