كيف يحصل الأجانب على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مبادرة جديدة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية لمصر، تتمثل فى الحصول على الجنسية المصرية، مقابل الاستثمار خلال 6 شهور فقط.
مجلس الوزراء أعلن عن البرامج الاستثمارية المتاحة للاختيار فيما بينهم كالتالى:
إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة للخزانة العامة ولا يرد، أو ربط وديعة بالبنك المركزى المصرى بـ 750 ألف دولار، يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى دون فوائد.
أو ربط وديعة بمليون دولار، ويتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى دون فوائد، أو إنشاء أو المشاركة بمشروع استثمارى، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، أو شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار.
الجنسية المصرية مقابل الاستثمار (1)
الجنسية المصرية مقابل الاستثمار 2
الجنسية المصرية مقابل الاستثمار 3
الجنسية المصرية مقابل الاستثمار (4)
الجنسية المصرية مقابل الاستثمار (5)
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