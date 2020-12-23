المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق معمل حلويات في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت المعاينة ملابسات حريق التهم محتويات معمل لتجهيز الحلوى بمنطقة الهرم، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة كفر الجبل. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة اللواء علاء السعيد والمقدم محمد إمام. وتبين بالفحص نشوب حريق في مخزن على مساحة 120 مترا، يتخذه مالكه معملا لتجهيز الحلوى. وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات، وتبين بالفحص نشوبه نتيجة ماس كهربائي. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

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