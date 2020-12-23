رئيس "زراعة النواب": المجلس الجديد سيثري الحياة النيابية لامتلاكه خبرات وتنوع حزبي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مجلس 2021/ 2026 سيثري الحياة النيابية والسياسية في مصر بما يمتلكه من خبرات وتنوع من الأحزاب السياسية.

وقال الحصري، في تصريحات اليوم على هامش استخراج بطافات العضوية للنواب الجدد، إن المجلس القادم مما لاشك فيه سيستكمل مشوار المجلس الحالي و خصوصا أن التنوع الحزبي ومستوى الخبرات بين النواب الجدد سينعكس على الأداء التشريعي للبرلمان.

وأشاد الحصري بما قدمه المجلس الحالي من تشريعات حيث عمل في ظروف صعبة للغاية وأنجز قوانين يحتاجها المواطن من أجل تحقيق الهدف هو مصالح المواطنين مع الحفاظ على أولويات الدولة المصرية.

ونوه بأن المجلس قام بدوره على أكمل وجه وأعطى قوة دفع للمجلس الجديد أن ينطلق من حيث توقف، مشيرا إلى أن لجان المجلس قدمت نموذجا يحتذى به في عالم التشريع.

وأضاف أن توزيع اللجان في المجلس الجديد تتوقف على الكتل الحزبية مع تأكيده على أن عدد اللجان كان كافيا ولا تحتاج إلى تعديل، موضحا في الوقت نفسه أنه إذا رأت الأغلبية مع أمانة المجلس أنه يجب إعادة تقسيم اللجان وتجهيز لجان بمسميات جديدة سيكون ذلك محل مناقشة ودراسة من المجلس ذاته.

ولفت إلى أن التشريعات التي أنجزها المجلس عملت على إحداث نوع من المرونة وخصوصا ما يكون محل نقاش بين مؤسسات الدولة والمواطنين، مشيدا بالدور التشريعي للفصل الأول وسنعمل على تحقيق الأفضل في الفصل التشريعي الثاني.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أظهرت دور التشريعات وخصوصا ما ينجز أداء الحكومة لصالح المواطنين، موضحا أن عودة مجلس الشيوخ سيعمل على تسهيل دور مجلس النواب وخصوصا في عامل الزمن مما يعود بالنفع على المواطن.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أنه تم استقبال 75 نائبا من أصل 100 نائب عن قائمة القاهرة وتسلموا بطاقات العضوية والحقيبة البرلمانية في اليوم الأول الثلاثاء.

وأوضح فى ختام اليوم الأول لاستقبال أعضاء المجلس الجدد، أن الأمانة العامة طبعت بطافات العضوية وكانت جاهزة قبل وصول النواب، لتسهيل الإجراءات مطبوعة، وهو ما سهل الإجراءات بمساعدة الأحزاب الكبيرة.

كانت الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت اليوم في استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021/2026 لنواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب.

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