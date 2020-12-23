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بسبب الموجة الثانية.. تحويل قصر العيني الفرنساوي لعزل حالات كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، لمصراوي، إنه تم تخصيص أجزاء من مستشفى قصر العيني الفرنساوي، لعزل الحالات المصابة بفيروس المستجد.

يأتي تحويل أجزاء من مستشفى قصر العيني الفرنساوي، لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة عدد الإصابات اليومية بالفيروس، والتي وصلت حتى الآن في مصر لـ126273 مصابًا.

وأضاف علم الدين، أنه جار الانتهاء من تطوير مستشفى قصر العيني على أعلى المستويات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، موضحًا أنه لم يتم تحديد الموعد الرسمي للافتتاح حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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