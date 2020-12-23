شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير المنشآت العامة والخدمية لمواجهة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الفرق التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، من حملات التطهير بدور العبادة وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الحكومية والخاصة والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، ودورات المياه العمومية وغيرها، وشملت الحملات تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية بالمنشآت الصحية وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية وتجمعاتها، فضلا عن القيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب إنتشار العدوي، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.