شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار متابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية، قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بجولة مكبرة في مدن الأقصر والزينية والبياضية لتفقد عدد من المشروعات التنموية.

استهل المحافظ جولته بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ربط شرق الاقصر بغربها من الناحية الشمالية فيما يعرف بإسم محور السوفوتيل بمدينة الزينية وما تم انجازه من اعمال وما تبقي منه لإنهاء العمل بالطريق الذي سيكون نقلة نوعية في مجال الطرق والمرور في المحافظة، وتابع المحافظ مع القائمون على المشروع اعمال الرفع المساحي للمحور وخطة انشاؤه لربط شرق المحافظة بغربها وليكون موازياً لمحور وكوبري البغدادي الذي يربط بين الشرق والغرب ايضاً.

استأنف المحافظ جولته بتفقد الطريق المؤدي لنجع الخطباء بمنطقة شرق السكة الحديد والمنطقة المحيطة بالكنيسة الانجيلية الجديدة بمدينة الأقصر حيث وجه المحافظ بسرعة العمل على احلال وتجديد جانبي الطريق وتركيب «بلدورات» مع تهذيب وتزيين المنطقة ومراعاة الابعاد الهندسية والفنية لتهيئة مسار دخول وخروج السيارات.

تابع المحافظ جولته بالتوجه للمنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية حيث تفقد اعمال تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية بطاقة 1500 متر مكعب في اليوم الواحد وهي المحطة التي ستعمل على خدمة المنطقة الصناعية وذلك ضمن خطة ترفيقها وتجهيزها وعرضها للمستثمرين. استكمل المحافظ جولته بتفقد عدد من مشروعات رصف الطرق وتجديد الشوارع بمدينة البياضية حيث تفقد طريق الذهبي الذي تم الانتهاء من رصفه بطول حوالي كيلو متر حتي منطقة عزبة ابو دومة كما تفقد الباحة الامامية لمستشفي ايزيس «البياضية سابقاً» والتي يتم تجهيزها وتهيئتها كمنطقة انتظار امام المستشفي منعاً للتكدس والزحام.

اختتم المحافظ جولته بتفقد طريق المسار السياحي من مدخل مدينة البياضية وتابع مراحل توسعة الشارع بعرض نحو 5 امتار وزيادة عدد حاراته ورصفه ووجه الاجهزة المحلية بالتنسيق مع الاهالي والمواطنين بمدينة البياضية الذين التقي بهم خلال جولته للاستجابة لمطلبهم بشأن توسعة الشارع وازالة محول كهربائي من الطريق بالتنسيق مع الكهرباء والقضاء على اية معوقات تقف حجر عثرة في سبيل تنفيذ اعمال تهيئة الطريق للمارة مؤكداً حرص المحافظة على تلبية مطالب الاهالي اذا كان الامر يتعلق بالصالح العام ودون الاضرار بالمواطنين.

رافق المحافظ في جولته كلاً من اللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس اسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية والعقيد احمد الهواري رئيس مدينة الزينية .