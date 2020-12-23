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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة تكرم وزير الأوقاف ونظيره السوداني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كُرم كل من المستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد محمد خليفة كل من دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح .
وأشاد وزير الأوقاف بجهود هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام، مؤكدًا على الشراكة الواسعة بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة، وبخاصة فيما يتصل بالحفاظ على مال الوقف .
جاء ذلك أثناء افتتاح نادي هيئة قضايا الدولة بعد تطويره بحضور عدد من السادة الوزراء في مقدمتهم المستشار عمر مروان وزير العدل، ولفيف من مستشاري وأمناء هيئة قضايا الدولة .
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