شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 قضية تموينية في حملات على أسواق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين في أسوان، الثلاثاء، من ضبط 26 قضية تموينية خلال حملاتها اليومية على الأسواق.

وأسفرت الحملات -بحسب بيان- عن ضبط 3 قضايا مخالفة مخابز بلدية و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضية استخدام اسطوانات بوتاجاز في اغراض غير المخصص لها 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و11 قضايا عدم حمل شهادة صحية.