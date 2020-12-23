شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعدٍ على أرض 200 متر في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور، رئيس المركز، حملة لإزالة تعدي بالبناء على أرض إصلاح زراعي بمساحة ٢٠٠م بشارع المستشفى المركزي بأرمنت الوابورات، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.
وبحسب بيان، الثلاثاء، تمت الإزالة في المهد على كامل المسطح، وتمت مصادرة الطوب والمواد والأدوات المستخدمة في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمت الإزالة تحت إشراف مدير مرافق مركز ومدينة ارمنت ومسئولي الإشغالات.
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